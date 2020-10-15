بينهم وزير الصحة.. التحقيق مع مسؤولين فرنسيين كبار حول الاستجابة لـ"كورونا"

الشرطة داهمت منازلهم بعد ساعات من فرض حظر التجول

نقلت "رويترز" عن مسؤول في وزارة الصحة، أن الشرطة داهمت منازل ومكاتب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران ومدير الصحة العامة جيروم سالومون، اليوم (الخميس) في إطار تحقيق في استجابة السلطات لوباء فيروس كورونا.

وذكر المسؤول أن هذه العملية نفذت دون مواجهة أي مشاكل، والإجراء يسير في مساره.

واستهدفت التحقيقات "فيران" وسلفه أغنيس بوزين و"سالومون" ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب والمتحدثة السابقة باسم الحكومة سيبيث ندياي.

وأطلقت المحكمة القانونية للجمهورية - وهي محكمة خاصة أنشئت للنظر في قضايا سوء السلوك الوزاري - تحقيقًا قضائيًا في المعالجة الرسمية للوباء بعد عشرات الشكاوى من الأطباء والسلطات المحلية ودور رعاية المسنين.

ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كان هناك نقص في الإرادة لمحاربة كارثة من قبل المسؤولين عند تفشي الوباء.

وانتشرت أخبار المداهمات بعد ساعات فقط من أمر الرئيس إيمانويل ماكرون بفرض حظر تجول ليلي على ثلث سكان فرنسا في محاولة للحد من الموجة الثانية المتصاعدة للفيروس القاتل.

وتتزايد الإصابات اليومية الجديدة بمعدل قياسي، مما يضع ضغطًا متجددًا على نظام المستشفى. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 33 ألف شخص حتى الآن في فرنسا، وهو تاسع أعلى حصيلة في العالم.