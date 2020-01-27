"عُمان" تدعم استعدادات السعودية للاستجابة لتأثير "كورونا" في أسواق النفط

الرمحي: ندعم بالكامل التصريحات الصادرة عن السعودية وموقفها لأيّ ظروف

قال وزير الطاقة العُماني محمد بن حمد الرمحي؛ لـ "رويترز"، اليوم الإثنين، إنه يساند بالكامل استعدادات السعودية للاستجابة لأيّ تأثير لانتشار فيروس كورونا الجديد في أسواق النفط.

وقال الرمحي؛ إن بلاده تدعم بالكامل التصريحات الصادرة عن المملكة وموقفها بشأن الاستعداد لأيّ ظروف في السوق ربما تنجم عن الانتشار الحالي للفيروس في الصين.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ في وقت سابق، يوم الإثنين، إن المملكة تتابع من كثب التطورات في أسواق النفط العالمية الناجمة عن "التوقعات السلبية" للتأثير المحتمل لفيروس كورونا الجديد في الاقتصاديْن الصيني والعالمي، وفي العوامل الأساسية لسوق النفط، وأضاف أن الأمر تقوده بشكل كبير "عوامل نفسية".