الكويت تعلن شفاء 9 حالات جديدة من مصابي "كورونا" وإجمالي المتعافين 39

وزير الصحة: سينقلون إلى الجناح التأھیلي في المستشفى تمھیداً لخروجھم

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح؛ الیوم الثلاثاء، شفاء تسع حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد، وھم: مواطن كویتي وثماني مواطنات كویتیات؛ لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 39 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح؛ لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا): إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات التسع، وذكر أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس؛ تمھیداً لخروجھم من المستشفى خلال الیومین المقبلین.