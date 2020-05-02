"الصحة" تقود دراسات سريرية متقدمة على أربع طرق مبتكرة لعلاج كورونا

تقوم وزارة الصحة حاليًا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بإجراء دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في ٧ مستشفيات بالمملكة؛ وذلك لمكافحة جائحة كورونا. وانطلقت هذه الدراسة في كل من (مستشفى الملك فيصل التخصصي، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، ومستشفى أُحد بالمدينة المنورة، ومستشفى النور بمكة المكرمة، ومستشفى الدمام المركزي، والقطيف المركزي).

ويعمل في الدراسة فريق من الأطباء والصيادلة والباحثين، وتهدف إلى تقييم أربعة بروتوكولات علاجية، تشمل عقاقير:

Hydroxychloroquine

Lopinavir/Ritonavir

Remedisivir

Interferon

وهذه العقاقير لها خصائص مضادة للفيروسات، أو تحاكي بعض طرق الاستجابة المناعية للفيروسات، وتُعطَى بطرق مختلفة، عبر الفم والوريد.

وتستهدف الدراسة المرضى ذوي الأعراض المتوسطة والشديدة. وقد أثبتت بعض هذه العقاقير فاعلية أولية في الدراسات المخبرية.

وأكدت الإدارة العامة للبحوث والدراسات أنه تم إطلاق الدراسة اليوم السبت ٢ مايو ٢٠٢٠، الموافق ٩ رمضان ١٤٤١هـ، وتمت الاختبارات على عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا في يوم إطلاق التجربة السريرية نفسه.

وتأتي هذه الدراسة استكمالاً لجهود "الصحة" في صد جائحة كورونا، ودعمًا لتوفير العقاقير الجديدة من خلال التجارب السريرية، والبحث عن لقاح فعَّال، بدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، التي لم تألُ جهدًا، وبذلت الغالي والنفيس للحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على ثرى بلادنا الطاهر.