"الحميدي" ينال شهادة دبلوم الإدارة الرياضية من FIFA

حصل المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز الحميدي، على شهادة دبلوم الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.



ويحتوي دراسة دبلوم فيفا على 6 مراحل وهي: المالية، والإدارة، والتسويق والرعاية، والقانون، وإدارة المناسبات، والعلاقات العامة، إلى جانب العديد من التفاصيل التي تخصّ علم الإدارة الرياضية بشكل عام.



ويتم تدريس دبلوم الإدارة الرياضية في 15 جامعة حول العالم، ويقام مرة واحدة سنويًّا؛ حيث أُقيمت هذه السنة في جامعة القاهرة.



ويأتي اهتمام القيادة الرياضية في المملكة في الآونة الأخيرة إلى دعم الكوادر الوطنية الرياضية بشكل كبير علميًّا؛ لما يصب في الصالح العام للرياضة، ويعد الحميدي أحد تلك الكوادر التي تدرجت في العمل الرياضي من خلال رابطة الدوري السعودي للمحترفين حتى وصل إلى منصب المدير التنفيذي للرابطة.