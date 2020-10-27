رئيس هيئة التعليم السابق بتركيا: الفساد في عهد أردوغان بلغ مستويات غير مسبوقة

قال: الحكومة تفرض حظراً على المواقع الإخبارية لإخفاء فسادها عن الشعب التركي

قال المعارض التركي يوسف ضياء أوزجان، إن الفساد في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بلغ مستويات غير مسبوقة.

وأكد أوزجان، الرئيس السابق لهيئة التعليم العالي التركية، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن بلاده تعاني مستويات عالية من الفساد، وذلك على مدار السنوات العشر الأخيرة، مع استمرار حزب العدالة والتنمية في الحكم.

ولفت إلى أن تركيا بلغت مرحلة من الفساد تدفع الحكومة لفرض حظر على المواقع الإخبارية لإخفاء فسادها عن الشعب التركي وفقاً للعين الإخبارية.

وعمل أوزجان سفيراً لتركيا في بولندا، فيما يعد حالياً من الأعضاء المؤسسين لحزب المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.