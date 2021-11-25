ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 336 حالة وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في المكسيك أمس، بأن العدد الإجمالي للوفيات إثر الفيروس في البلاد قد بلغ 293186.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و39 وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها أمس، بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد قد بلغ 3401.