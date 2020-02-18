الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتتواصل حتى 6 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك، ومحافظة تيماء.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.