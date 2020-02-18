الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتتواصل حتى 6 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك، ومحافظة تيماء.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.

الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة تبوك

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18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 08:52 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتتواصل حتى 6 مساء

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك، ومحافظة تيماء.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة تبوك

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