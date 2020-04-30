"متحدث الصحة": الفحص المجتمعي لن يعني ذهاب الفرق للمنازل بشكل مباشر ومفاجئ

أكد أن الإجراءات ستتم بالتنظيم والمنهجية ووفق الشكل الرسمي

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التذكير بأن وزارة الصحة والجهات المشاركة معها في مواجهة جائحة فيروس كورونا بدأت الفحص الموسع من خلال عدة طرق، من بينها أن يكون موجهًا باتجاه بؤر معينة.

وقال "العبدالعالي": حرصنا على التواصل لإجراء المسح النشط وما زالت كل هذه الإجراءات مستمرة.

وحول تفاصيل الفحص المجتمعي الذي تعتزم وزارة الصحة البدء في تنفيذه يوم غد الجمعة، قال المتحدث: الفحص الموسع مستمر وبعدة طرق ومنهجيات كلها علمية ومنظمة سيتم التواصل فيها مع الجميع من خلال القنوات الرسمية .

وأضاف : تم تداول بعض الأمور في وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض قنوات نقل المعلومة والأخبار إلا أن معظمهما لم يكن دقيقًا ؛ وقد تصور البعض أن الفرق ستذهب للمنازل بشكل مباشر أو حتى مفاجئ وتبدأ بعملية المسح.. وهذا كله غير دقيق وغير سليم وغير صحيح.

وأردف: الإجراءات منظمة وومنهجة والتواصل سيكون بشكل رسمي من خلال حصول على مواعيد ودعوات للحضور وإجراء الفحوص في الأماكن التي ستخصص لذلك وستكون العملية منظمة جدًا وسيعلن عنها في وقتها المناسب بتفاصيلها المناسبة للجميع.

ودعا "العبد العالي" إلى استقاء المعلومات من القنوات المخصصة الموثوقة الرسمية وعدم تداول أي شائعة خارج نطاق المنصات الحكومية الرسمية ومنصة وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن.