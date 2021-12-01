"الملا": "إستراتيجية الأفلام" تحفز صناعة السينما بالمملكة والشرق الأوسط والعالم أجمع

أشاد بجهود هيئة الأفلام ومبادراتها لإيجاد حراك كبير في قطاع الأفلام بالسعودية

أكد السينمائي أحمد الملا، أن انعكاس إستراتيجية هيئة الأفلام لن يقتصر على صُناع السينما في المملكة فقط، بل سيعم منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وقال الملا: "كنا في يوم من الأيام، نحلم بتحقق جزءٍ بسيطٍ من آمالنا الخاصة بصناعة الأفلام، لنجد أنفسنا اليوم أمام طموحٍ أكبر مما كنا نفكر فيه".

وذكر أن صناعة الأفلام تعد حالة فنية تستدعي التعامل معها بمستوى عالٍ، من خلال الاهتمام بما ينتجه الفرد، وتوفير التنظيم العام الذي يسهل عليه خطواته؛ ليقدم إنتاجه بشكل حر ومتقدم ومفاجئ للجمهور والساحة الفنية.

وأضاف: "نشيد بجهود وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأفلام، حيث تمكنت خلال فترة بسيطة من وضع اللبنات الأولى للمشاريع والمبادرات التي تهدف لإيجاد حراك كبير في قطاع الأفلام بالمملكة، وتوفير بنيةٍ تحتية للإنتاج السينمائي، وتمكين المواهب والقدرات السعودية، من خلال التعليم والتدريب، واستقطاب المواهب وتنميتها، وإنشاء مجمّع للأفلام، وشبكة استوديوهات الإنتاج الإقليمي، وبرنامج تحفيز صناعة الأفلام".