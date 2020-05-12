وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك

عبّر عن تمنياته بالتوفيق في توطيد العلاقات بكل المجالات التي تخدم البلدين

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة السيد نيل كرومبتون.

وبحث الوزير "آل الشيخ" مع السفير البريطاني عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، معربًا عن تمنياته بأن يدوم التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشترك في كل المجالات التي تخدم البلدين الصديقين.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ سفير المملكة المتحدة لدى السعودية نيل كرومبتون

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12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 11:34 PM

عبّر عن تمنياته بالتوفيق في توطيد العلاقات بكل المجالات التي تخدم البلدين

وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة السيد نيل كرومبتون.

وبحث الوزير "آل الشيخ" مع السفير البريطاني عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، معربًا عن تمنياته بأن يدوم التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشترك في كل المجالات التي تخدم البلدين الصديقين.

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وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ سفير المملكة المتحدة لدى السعودية نيل كرومبتون

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