أعلى معدل منذ أبريل.. ألمانيا تسجّل أكثر من ألفَيْ إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 232 ألفًا و82 شخصًا توفّي منهم 9267

في أعلى معدّل يومي من أواخر أبريل، سجلت ألمانيا ألفين و34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 232 ألفًا و82 حالة، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ الحكومي للسيطرة على الأمراض.

وبحسب "د ب ا": كانت آخر مرة سجلت فيها البلاد رقمًا أعلى من ذلك، في 25 أبريل عندما تم تسجيل 2055 حالة.

يشار إلى أن جائحة فيروس كورونا وصلت إلى ذروتها في ألمانيا في مطلع أبريل؛ حيث كانت السلطات تسجل أكثر من ستة آلاف حالة يوميًّا، وشهدت الأعداد انخفاضًا منذ أواخر يوليو.

وحسب معهد روبرت كوخ: توفّي 9267 شخصًا بشكل إجمالي جراء الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة. وتشير تقديرات المعهد إلى أن نحو 206 آلاف و600 شخص تعافوا من المرض.