"قدير": كشافة تعليم مكة ضاعفوا جهودهم لخدمة ضيوف الرحمن ليلة 27 رمضان

قال إنهم قدموا منذ بداية الشهر أكثر من 10 آلاف ساعة تطوعية لقاصدي الحرم

أكد رئيس قسم النشاط الكشفي بإدارة نشاط الطلاب بتعليم منطقة مكة المكرمة القائد زياد حسن قدير، أن قائدة كشافة التعليم بمكة تواجدوا منذ وقت مبكر في المسجد الحرام لخدمة المعتمرين والمصلين في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وضاعفوا الجهود، وذلك في إطار الخدمات التي يُقدمها مركز بادر التطوعي بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتفصيلًا: جاء ذلك في تصريح صحفي عبر مقطع فيديو خاص لـ"سبق"؛ حيث قال "قدير": إن أكثر من خمسين قائدًا كشفيًّا بادروا في خدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام في هذه الليلة الفضيلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تنظيم دخول الأفواج الكبيرة وتوجيههم للمصليات بتوسعة الملك عبد الله - رحمه الله - والمساهمة في تطبيق الإجراءات والاحترازات ضد فيروس كورونا التي تنفذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف: تواجدت مجموعة أخرى من الكشافة في المسعى بين الصفاء والمروة لتأدية ضيوف الرحمن مناسك العمرة بكل يسر وسهولة وانسيابية في الحركة منعًا للحصول على أي ازدحام -لا سمح الله- مبينًا أن قادة كشافة تعليم مكة المكرمة قدموا منذ بدء شهر رمضان المبارك وحتى اليوم السابع العشرين أكثر من عشرة آلاف ساعة تطوعية.

وفي ختام تصريحه سأل الله أن يتقبل هذه الجهود وأن ييسر لضيوف الرحمن مناسكهم، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، رافعًا شكره لرئاسة شؤون الحرمين ورجال الأمن على منحهم الفرصة لخدمة ضيوف الرحمن، كما شكر صحيفة سبق الالكترونية على تغطيتها لجهود الكشافة في خدمة المعتمرين والمصلين، قائلًا: ليست بغريب على "سبق" فهي دائمة سبّاقة في خدمة الوطن وكافة جهاتها الخدمية والأمنية.