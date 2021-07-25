الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
سيصلى عليها يوم غدٍ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.