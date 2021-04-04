احذرها وافحص عبر "صحتي".. 7 أعراض أولية لسرطان القولون والمستقيم

ثاني أكثر سرطان انتشاراً في المملكة

هل تعلم أن سرطان القولون يُعد ثاني أكثر سرطان انتشاراً في السعودية؟ حسب مديرية الشؤون الصحية بجدة، والتي ترصد الأعراض التي يجب عليكم الانتباه إليها.

وعبر موقع "تويتر"، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، الأعراض الأولية لسرطان القولون والمستقيم، والتي يجب الانتباه إليها مبكراً، وتنصح مَن يشعر بهذه الأعراض المبكرة بالفحص، وذلك بالحجز عبر تطبيق "صحتي".

والأعراض المبكرة لسرطان القولون والمستقيم، هي:

*نزيف من فتحة الشرج، أو وجود دم مع البراز.

*اضطرابات في البطن، مثل وجود تشنجات، أو غازات، أو آلام لفترة طويلة.

*الشعور بعدم إفراغ البطن كاملاً عند التبرز

*تغير في الخروج، أي المعاناة من الإسهال، أو الإمساك، أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين.

*الشعور بالوهن، والضعف، وقلة الشهية، مع تدهور الصحة العامة.

*فقر الدم الشديد لسبب غير معروف.

*نقص الوزن لسبب غير معروف.