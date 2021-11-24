"الموارد البشرية" بمكة تنظّم حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيها ومراجعيها

نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وتحت إشراف وحدة العلاقات العامة والإعلام بفرع المنطقة، وبالتعاون مع إدارة الصحة العامة بالشؤون الصحية بجدة، مبادرة الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والتي استهدفت منسوبي ومراجعي الفرع.

وتأتي هذه الحملة ضمن الأنشطة التي يقوم بها الفرع، واستكمالًا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي.