تسجيل 2818 حالة تعافٍ من فيروس كورونا والإجمالي يتخطى 20 ألفاً

سجّل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبّب لمرض "كوفيد-19"، ارتفاعاً قياسياً جديداً يتجاوز 21 ألف حالة في المملكة، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، حيث سجل اليوم 2818 حالة شفاء جديدة.
يأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقّق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل عشرة أيام، وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية.فيروس كورونا الجديد
معدلات الشفاء تحقّق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية
سجّل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبّب لمرض "كوفيد-19"، ارتفاعاً قياسياً جديداً يتجاوز 21 ألف حالة في المملكة، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، حيث سجل اليوم 2818 حالة شفاء جديدة.
يأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقّق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل عشرة أيام، وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية.