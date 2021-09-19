"شاموسكا" يخاطب لاعبي الشباب : أمام الهلال يجب أن يتوقف نزيف النقاط

طالب المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، البرازيلي "شاموسكا" لاعبيه بالتركيز العالي في اللقاء المرتقب أمام الهلال ، الخميس المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الحد من نزيف النقاط.

جاء ذلك قبل بدء الحصة التدريبية للفريق الأبيض ، اليوم الأحد.

يُذكر أن الشباب يحتل المركز الـ11 في ترتيب فرق الدوري برصيد 5 نقاط.