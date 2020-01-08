تقليد "حكمي" رتبة نقيب

قلد قائد لواء الملك عبدالله الثامن عشر للمهام الأمنية الخاصة، العميد الركن عامر بن مغرم حسن الشهري، رتبة نقيب للنقيب مهندس محمد راشد مصطفى حكمي؛ وذلك بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.

وعبَّر "حكمي" عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية، وخدمة دينه ووطنه ومليكه.