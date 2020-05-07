إصابات "كورونا" في موسكو تزيد 3 أضعاف على العدد الرسمي

إجمالي الحالات في روسيا بلغ 177.160

ذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة موسكو يبلغ نحو 300 ألف إصابة، وهو رقم يزيد ثلاثة أضعاف على الإجمالي الرسمي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن " تاس" الروسية.

وأوضحت "تاس" أن عدد الإصابات على المستوى الوطني بلغ 177160 اليوم.