تمزّق يُبعد الخيبري عن الفيحاء 4 أسابيع

أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، سامي الخيبري؛ إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي للركبة، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أسابيع.

وكان الخيبري قد تعرّض للإصابة أثناء مباراة الفيحاء والفيصلي ضمن الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يتمكن من إكمال المباراة على إثرها.

نادي الفيحاء سامي الخيبري

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04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441 08:08 PM

تمزّق يُبعد الخيبري عن الفيحاء 4 أسابيع

صحيفة سبق الإلكترونية

المجمعة

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أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، سامي الخيبري؛ إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي للركبة، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أسابيع.

وكان الخيبري قد تعرّض للإصابة أثناء مباراة الفيحاء والفيصلي ضمن الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يتمكن من إكمال المباراة على إثرها.

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