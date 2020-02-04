تمزّق يُبعد الخيبري عن الفيحاء 4 أسابيع

أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، سامي الخيبري؛ إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي للركبة، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أسابيع.



وكان الخيبري قد تعرّض للإصابة أثناء مباراة الفيحاء والفيصلي ضمن الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يتمكن من إكمال المباراة على إثرها.