"الربيعان": "موجة باردة" قاسية وطويلة تبدأ السبت وتستمر للخميس

قال: قد تكون الأقوى هذا العام وتأخير دوام الطلاب قد يتكرر لسلامتهم

أكد الخبير بمناخ المملكة صالح الربيعان؛ أن المواقع المناخية تشير إلى تأثر المملكة بموجة برد "قاسية وقوية وطويلة" -بإذن الله- بداية من السبت القادم 14 جمادى الآخرة وتستمر حتى الخميس.

وأضاف "الربيعان": قد تكون هي "الأقوى" هذا العام بسبب اتساع تأثيرها وطول مكوثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظاً على سلامتهم.

حالة الطقس موجة باردة الأرصاد

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05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441 11:10 AM

قال: قد تكون الأقوى هذا العام وتأخير دوام الطلاب قد يتكرر لسلامتهم

"الربيعان": "موجة باردة" قاسية وطويلة تبدأ السبت وتستمر للخميس

مهنا التميمي

الرياض

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أكد الخبير بمناخ المملكة صالح الربيعان؛ أن المواقع المناخية تشير إلى تأثر المملكة بموجة برد "قاسية وقوية وطويلة" -بإذن الله- بداية من السبت القادم 14 جمادى الآخرة وتستمر حتى الخميس.

وأضاف "الربيعان": قد تكون هي "الأقوى" هذا العام بسبب اتساع تأثيرها وطول مكوثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظاً على سلامتهم.

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