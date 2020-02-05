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قال: قد تكون الأقوى هذا العام وتأخير دوام الطلاب قد يتكرر لسلامتهم

"الربيعان": "موجة باردة" قاسية وطويلة تبدأ السبت وتستمر للخميس

أكد الخبير بمناخ المملكة صالح الربيعان؛ أن المواقع المناخية تشير إلى تأثر المملكة بموجة برد "قاسية وقوية وطويلة" -بإذن الله- بداية من السبت القادم 14 جمادى الآخرة وتستمر حتى الخميس.

وأضاف "الربيعان": قد تكون هي "الأقوى" هذا العام بسبب اتساع تأثيرها وطول مكوثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظاً على سلامتهم.