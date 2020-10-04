الجزائر تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 51995 والوفاة 1756 شخصًا

سجلت الجزائر اليوم 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الجزائرية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 51995 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1756 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات التشافي إلى 36482 حالة.