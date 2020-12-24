"الصحة": تسجيل 189 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 190 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، تسجيل 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361725 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 190 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352608 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6159 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2958 والحالات الحرجة 380 حالة.