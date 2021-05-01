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إجمالي الإصابات يقترب من 311 ألفًا.. ونحو 11 ألفًا فارقوا الحياة

تونس تسجِّل 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1615 إصابة مؤكدة.



وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغ 10808، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 310734.