تونس تسجِّل 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

إجمالي الإصابات يقترب من 311 ألفًا.. ونحو 11 ألفًا فارقوا الحياة

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1615 إصابة مؤكدة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغ 10808، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 310734.

تونس فيروس كورونا الجديد

0

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 10:18 PM

إجمالي الإصابات يقترب من 311 ألفًا.. ونحو 11 ألفًا فارقوا الحياة

تونس تسجِّل 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

0 8

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1615 إصابة مؤكدة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغ 10808، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 310734.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

تونس فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021