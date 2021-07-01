في الأجواء اليمنية.. اعتراض وتدمير مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

"التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

وقال التحالف: استمرار محاولات المليشيا الحوثية في تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ونتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.