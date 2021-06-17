جراحة ناجحة لاستئصال ورم من نوع "الساركوما" بمركزي عسير

مع المحافظة على الحالة الوظيفية لمكان الورم لدى المريض

نجح -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى عسير المركزي في إجراء عملية استئصال لورم غير حميد من نوع الساركوما النسيجية في منطقة الفخذ لأحد المرضى، بقيادة رئيس قسم جراحة العظام واستشاري جراحة أورام العظام والعضلات بالمستشفى الدكتور إبراهيم المفطري.

وأجريت للمريض الإجراءات الطبية عن طريق تشخيصه باستخدام الأشعة التداخلية بإشراف استشاري الأشعة التشخيصية الدكتور عبدالرحمن الغامدي، ثم بدأ المريض رحلته العلاجية باستخدام العلاج الإشعاعي لمنطقة الورم حسب المتبع عالميًّا في مثل هذه الحالات بإشراف استشاري الأورام والعلاج الإشعاعي الدكتور فايز آل شافع.

وتمكن الفريق الطبي والجراحي من استئصال الورم بالكامل مع المحافظة على الحالة الوظيفية للطرف لدى المريض، وتكللت العملية بالنجاح وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

شارك الفريقَ الطبي الجراحي المعالج استشاري جراحة العظام وأورام العظام والعضلات الدكتور زكي بن سليمان الحفظي، واستشاري التخدير الدكتور يوسف خواجي.

جدير بالذكر أن علاج معظم حالات الساركوما العظمية والنسيجية بمنطقة عسير، تُجرى حاليًا في مستشفى عسير دون الحاجة إلى التحويل خارج المنطقة.