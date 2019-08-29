أشواط اللقايا إنتاج المري.. الأول في شوط البكار و"غازي" أول القعدان

ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم؛ انطلاق سباقات أشواط الإنتاج لسن اللقايا، بمسافة 4كم، وبلغ عدد الأشواط 6 أشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية للهجن.



وجاء الفائزون على النحو التالي: ‏الفائز في الشوط الأول "الفائزة" والمالك: عبدالهادي راشد المري، والفائز في الشوط الثاني "غازي" والمالك: محمد بطشان المحامض.



‏أما الفائز في الشوط الثالث فهي "الساعية" للمالك: بيشان محمد العجمي ،والشوط الرابع "مدباس" والمالك: عويضة علي المري، والشوط الخامس "عشم" والمالك: معيض مانع اليامي، والشوط السادس "الخليج" والمالك: عبدالله نافع الشمري.