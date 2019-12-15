جاء من سويسرا.. هذا ما قاله السائح "إيفان" عن طبيعة فيفاء الساحرة

زار بعض المواقع الأثرية والمنازل القديمة والمزارع

زار السائح السويسري "إيفان روديك" اليوم الأحد، محافظة فيفاء، والذي يعتبر أول سائح سويسري يزور جبال فيفاء بتأشيرة سائح.

وتجول "إيفان" في عدة مواقع بمحافظة فيفاء، كما زار بعض المواقع الأثرية والمنازل القديمة، والمزارع، ملتقطًا الصور التذكارية لرحلته لفيفاء التي وصفها بالمختلفة والرائعة.

وأبدى "إيفان" دهشته من الطبيعة الساحرة التي تمتاز بها جبال فيفاء، وقال: إن "فيفاء تكتنز جمالاً طبيعياً، وتنوعاً نباتياً وطرازاً معمارياً، ومدرجات زراعية، وضباباً يلف قمم الجبال، ويصافح السفوح، في لوحة فنية فريدة، تفوق الخيال".

وأكد "إيفان" أن ما شاهده في فيفاء لم يرَ مثله في العالم كله، وشبه "فيفاء" بجزر المحيط الهادئ.