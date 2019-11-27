"الخطّاف" تروي تجربة الكتابة القصصية والتدوين الصوتي

أمام رواق الكلمات بـ"أدبي الشرقية"

نظم نادي المنطقة الشرقية الأدبي، ثالث لقاءات "رواق كلمات" الذي يعد أحد برامج النادي الجديدة، مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية. وقد استضاف النادي الإعلامية والروائية إيمان الخطّاف؛ للحديث عن "الكتابة القصصية والتدوين الصوتي"، وقدمته منسقة الرواق منيرة الهاجري.



واستعرضت "الخطّاف" خلال اللقاء، فن كتابة ورواية القصص، قائلة: كلنا "رواة بالفطرة"، على اعتبار أن القصة بمعناها تأخذ أشكالًا وأبعادًا مختلفة، وعرضت نماذجَ متنوعة لفتيات وشبان سعوديين توجهوا لصناعة المحتوى الثقافي المسموع في تطبيقات التدوينات الصوتية "البودكاست"، ممن سبق والتقتهم وحاورتهم للوقوف على خبايا هذه التجارب اللافتة. وشددت على أن المحتوى الثقافي العربي ما زال يعاني من شحّ كبير، وبخاصة للمواد الصوتية المسموعة.



كشفت "الخطّاف" خلال اللقاء، تجربتها مع "بودكاست عنبر" الذي تعده وتقدمه، ويخرجه المخرج السعودي المثنى كتبي؛ حيث تجاوز عدد مستمعيه حدود الـ11 ألف مستمع، بالرغم من حداثته وقلة عدد حلقاته.



وأجابت "الخطّاف" خلال المداخلات والأسئلة حول ما يميّز الكتابة القصصية للمادة المسموعة، وكيفية إطلاق بودكاست ثقافي، والمعدات اللازمة، وآلية التسجيل الاحترافي، وحفظ الحقوق الأدبية للمواد الصوتية، والمهارات اللازمة لدخول هذا المجال.



وفي الختام تم تكريم "الخطّاف" من المشرفة العامة على الرواق ورئيسة اللجنة النسائية في النادي، أحلام المنصور؛ حيث تسلمت إيمان الخطاف شهادة تقدير لمشاركتها في برنامج الرواق ومجموعة من إصدارات النادي.