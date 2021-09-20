المكتبة الرقمية السعودية: الوصول الشامل والمجاني لـ16 قاعدة معلومات

انطلاق المبادرة يأتي تزامناً مع الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة

أعلنت المكتبة الرقمية السعودية بوزارة التعليم عن إطلاق مبادرة الوصول الشامل والمجاني على مستوى المملكة لـ16 قاعدة معلومات التي توفر مصادر المعلومات الرقمية، تزامناً مع الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة، وبالتعاون مع عدد من دور النشر العربية والأجنبية، وذلك لمدة أسبوع تبدأ من يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر الجاري.

ودعت جميع المستفيدين من خدماتها الدخول على الرابط عبر بوابة المكتبة الرقمية السعودية والاستفادة من هذه الإتاحة: https://sdl.edu.sa/SDLPortal/National.aspx.

وتمكنت المكتبة الرقمية خلال نشاطها من الإسهام في تخفيض التكلفة على ميزانيات الجامعات والقطاعات الحكومية والأهلية، كما ساعد هذا الكم من مصادر المعلومات الرقمية في رفع القدرات المعارفية لدى السعوديين والمقيمين.

وتعكف المكتبة الرقمية السعودية على جملة المشاريع والمبادرات؛ لتطوير متطلبات العملية التعليمية وتنمية القدرات البشرية، من أهمها مشروع الرسائل العلمية ومشروع المجلات العلمية والتحكيم ومشروع المكتبة الرقمية للكتب العربية، ومشروع مكتبة المعارف لطلاب التعليم العام وغيرها من أدوات تنمية المعارف.

وخلال فترة جائحة كورونا نجحت المكتبة الرقمية السعودية في إطلاق مبادرة الوصول الشامل والمجاني على مستوى المملكة لعدد من قواعد المعلومات الرقمية بالتعاون مع عدد من دور النشر العربية والأجنبية، إذ بلغت عدد قواعد البيانات التي أتاحت مصادر عن كورونا على بوابة المكتبة 15 ناشراً.

وبلغ عدد وأسماء القواعد التي أتاحت مصادر عن كورونا على مستوى العالم وغردت عنها المكتبة 32 ناشراً من شركاء المكتبة ومن خارجها، وبلغ عدد وأسماء القواعد التي تجاوبت مع المكتبة للوصول الشامل لكل محتوياتها خلال الجائحة 7 ناشرين.

وتزخر المكتبة الرقمية بمجموعة كبيرة من الأدوات وقواعد المعلومات والدوريات، وفقاً لآخر الإحصائيات تحتوي المكتبة على 169 قاعدة معلومات عالمية وعربية تغطي مختلف التخصصات الأكاديمية، مشتملةً على 450.000 ألف كتاب رقمي، و60.000 مجلة علمية، و9 ملايين ورقة من أوراق البحوث والمؤتمرات، و5.224.410 رسائل جامعية، و3.061.669 تقريراً علمياً، إضافة إلى 7 ملايين من الوسائط المتعددة التي تشتمل على الصور والأفلام العلمية في مختلف التخصصات، كذلك أكثر من 12 مليون مادة علمية في الأصول المعلوماتية التي تمتلكها المكتبة.

وبلغ عدد الجهات المستفيدة من هذا التجمع المعلوماتي أكثر من 65 جهة وأكثر من 300 ناشر عالمي، مقدمة خدماتها من خلال بوابتها على الشبكة العنكبوتية بواجهتين عربية وإنجليزية.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المكتبة الرقمية أكثر من 1.600.000 ألف طالب وباحث دراسات عليا، و 71.000 ألف عضو هيئة تدريس في 55 جامعة وكلية حكومية وأهلية، وأكثر من 180.000 ألف مبتعث ومبتعثة، و20 هيئة ومؤسسة حكومية.

وفي ظل تلك الجهود حصدت المكتبة الرقمية عدة جوائز منها جائزة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات "اعلم" للمشاريع المتميزة على مستوى العالم العربي عام 2010م، وجائزة قمة المعرفة في دورتها الخامسة من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للمعرفة 2018م وذلك لإسهام المكتبة الرقمية السعودية في نقل ونشر المعرفة، وجائزة أفضل مقدم لخدمات ومصادر المعلومات للتعليم العالي وما بعد الثانوي في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS 2019.

يشار إلى أن مبادرة الوصول الشامل المجاني لـ 16 قاعدة معلومات باللغتين العربية والإنجليزية تأتي تزامناً مع الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، لتشمل قاعدة معلومات، Taylor & Francis الخاصة بالبحث واستكشاف الملايين من المقالات الصحفية، وقاعدة معلومات بوابة الكتاب العلمي التي تقدم مراجع علمية موثوقة ومتخصصة في عدة مجالات، وقاعدة معلومات المنهل التي توفر الوصول لآلاف المنشورات الرقمية من الجامعات العربية الرائدة عالمياً، ومراكز الأبحاث والمجتمعات العلمية، وقاعدة معلومات ProQuest التي تحتوي على 30 قاعدة فرعية.

ووفرت الوصول إلى جميع التخصصات وآلاف الدوريات والأخبار والبحوث وأوراق عمل وتقارير السوق، وقاعدة Wiley المتخصصة في مجال العلوم والتقنية والطب والرسائل العلمية، وقاعدة معلومات EBSCO، التي تضم أكثر من 32 قاعدة فرعية من قواعد البيانات الشاملة، وقاعدة معلومات ACM التي تُعد أكبر مجتمع للحوسبة العلمية والتعليمية، وقاعدة معلومات SpringerNature، تمكن الباحثين الدخول إلى ملايين الوثائق العلمية، وقاعدة معلومات Science Direct المتخصصة في البيانات العلمية لنصوص البيانات الكاملة، وقاعدة معلومات IGI المتخصصة في أكثر من 200 مجال مرتبطة بالتقنية، والطب، والهندسة، إضافة إلى الموسوعة البريطانية Britanica وقاعدة معلومات OECD المتخصصة في مجال الاقتصاد والسياسة العامة، وقاعدة البيانات العربية المتكاملة "معرفة" المتخصصة في النصوص الكاملة والبيانات الببليوغرافية الوصفية الشاملة وغيرها من قواعد المعلومات وقاعدة معلومات CABI المهتمة بالزراعة وعلم الأحياء وقاعدة معلومات AskZad قاعدة عربية تضم أكثر من 8 قواعد فرعية تخدم جميع المجالات وقاعدة معلومات JOVE وتحتوي على 5000 من الفيديوهات العلمية في مختلف المجالات والمواضيع.

وقد أعربت المكتبة الرقمية السعودية عن شكرها وتقديرها للناشرين الذين قاموا بإتاحة الخدمة المجانية على مستوى المملكة. حيث تعد المكتبة أحد أبرز النماذج الداعمة للتجمعات العلمية على المستوى الوطني، حيث تعمل على توفير خدمات معلوماتية متطورة، إضافة إلى إتاحة مصادر المعلومات الرقمية بمختلف أشكالها، وجعلها في متناول أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في مرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس بالجامعات السعودية والمبتعثين وبقية مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث في المملكة العربية السعودية.