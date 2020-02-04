بقرار مجلس الوزراء.. هيئة للمتاحف والتراث والأفلام وهيئة الأدب والنشر والترجمة

أكد أن المملكة تقدّر الجهود الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام وتدعم جهود الحل العادل

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على إنشاء هيئة للمتاحف والتراث والأفلام والمكتبات وهيئة الأدب والنشر والترجمة.

وكان قد أكد المجلس أن المملكة تقدّر الجهود الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام، موضحاً أن السعودية تدعم الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

مجلس الوزراء إنشاء هيئة للمتاحف والتراث والأفلام والمكتبات هيئة الأدب والنشر والترجمة القضية الفلسطينية

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04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441 02:29 PM

أكد أن المملكة تقدّر الجهود الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام وتدعم جهود الحل العادل

بقرار مجلس الوزراء.. هيئة للمتاحف والتراث والأفلام وهيئة الأدب والنشر والترجمة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وافق مجلس الوزراء، اليوم، على إنشاء هيئة للمتاحف والتراث والأفلام والمكتبات وهيئة الأدب والنشر والترجمة.

وكان قد أكد المجلس أن المملكة تقدّر الجهود الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام، موضحاً أن السعودية تدعم الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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مجلس الوزراء إنشاء هيئة للمتاحف والتراث والأفلام والمكتبات هيئة الأدب والنشر والترجمة القضية الفلسطينية

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