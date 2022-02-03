"ملكية الرياض" تستعد لافتتاح مدارس ألدينام البريطانية العام المقبل

الثالثة التي تنضم لبرنامج استقطاب المدارس العالمية في العاصمة السعودية

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بصفتها الجهة المسؤولة عن تحوّل العاصمة إلى واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، عن عقد شراكة مع "مجموعة ألدينام التعليمية"، والتي تُعد أحد أعرق المدارس البريطانية، لافتتاح أول مدرسة لها في مدينة الرياض.



وستفتح مدرسة "ألدينام" أبوابها للطلاب مطلع العام الدراسي المقبل، سبتمبر 2022، وستكون بذلك ثالث مدرسة عالمية تؤسس مقرًا لها في مدينة الرياض ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، وستدشّن في المرحلة الأولى مدرستها الابتدائية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 11 عامًا، ثم سيتبعها افتتاح مدرسة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 إلى 18 عامًا.



وقال رئيس قطاع التعليم في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس مازن أحمد تمار: "نعمل في مدينة الرياض على بناء مستقبل واعد للجميع؛ حيث تتميز مدارس ألدينام بتراث مرموق والتزام بتقديم أفضل الممارسات العالمية في التعليم، كما تُعد جزءًا من المؤسسات التعليمية المتميزة عالميًا التي تعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على جلبها؛ لتوفير مستوى عالمي من التعليم للمواطنين والمقيمين".



بدوره، قال السفير البريطاني لدى المملكة، نيل كرومبتون: "سيعمل افتتاح ألدينام على تعزيز مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في قطاع التعليم"، مضيفًا: "يُمثّل هذا التعاون ركيزة من ركائز العلاقة التعليمية الراسخة بين بلدينا؛ حيث سيقدم فرع مدرسة ألدينام في الرياض، بالتعاون مع الهيئة الملكية، المنهج التعليمي البريطاني عالي الجودة الذي سيسهم في تطوير مهارات الطلاب للتميّز خلال مسيرتهم الأكاديمية وما بعدها".



من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة ألدينام في المملكة المتحدة المدير الفخري لمجموعة ألدينام التعليمية، جيمس فاولير: "لطالما آمَنَت ألدينام بالتعليم الشامل، ويسُرّنا أن ننقل ذات الروح لمدينة الرياض، ونقدّم تجربة متكاملة بالفعل مع ألدينام المملكة المتحدة، والتي ستضمن للشباب السعودي وأبناء المُقيمين تلقي التعليم الأمثل".



وسيُتاح للطلاب وأعضاء هيئة تدريس مدرسة ألدينام بالرياض فرص المشاركة في الأنشطة التفاعلية اليومية والأسبوعية مع مقر ألدينام في المملكة المتحدة عبر التواصل الافتراضي وتنظيم الرحلات الميدانية المُشترَكة، وبرامج التبادل الطلابي. كما سينضم طلاب مدينة الرياض إلى جمعية خريجي المملكة المتحدة في ألدينام؛ مما سيُتيح لهم فرصًا أكبر للتواصل مع الخريجين المتميّزين، والذين كان منهم ملك ماليزيا الحالي السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، والمستشار السامي البريطاني اللورد ستانلي باكماستر الحاصل على اللقب الأول "فيكونت باكماستر"، وسيدة الأعمال العالمية والشخصية التلفزيونية البارزة كارين برادي، والنحّات الشهير صاحب العمل الفنّي "إيروس" في ميدان بيكاديللي بلندن السير ألفريد غيلبرت، وعالم الفضاء الشهير البروفيسور السير مارتن سويتينغ، ولاعب الغولف المحترف مات والاس، وغيرهم.