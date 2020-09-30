"إغاثي الملك سلمان" يوقع اتفاقية لتنفيذ برامج مكافحة العمى في 8 دول

من بينها "اليمن والفلبين والكونغو كنشاسا وبنجلاديش والسودان"

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية لتنفيذ عدد من الحملات الطبية بمجال مكافحة العمى والأمراض المسببة في 8 دول، للعام 2020- 2021م.

ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي؛ فيما وقعها عن المؤسسة الأمين العام الدكتور عادل بن عبدالعزيز الرشود؛ وذلك بمقر المركز بالرياض.

وأوضح الدكتور عقيل الغامدي أنه سيجري بموجب الاتفاقية تنفيذ 30 حملة طبية بمشاركة متطوعين وأطباء سعوديين في كل من: اليمن، والفلبين، والكونغو كنشاسا، وبنجلاديش، والسودان، وجيبوتي، ورواندا، وبرودني.. يتم خلالها إجراء ما يقارب 12.000 عملية جراحية وصرف 30.000 نظارة طبية يستفيد منها 150.000 فرد.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وتقديم العلاج للمرضى والمصابين؛ وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.