"البطشان" يقف على جاهزية الفِرق البيطرية ومنافذ استقبال المواشي بميناء جدة

حثَّ على مضاعفة الجهود لرفع سقف الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن

تفقَّد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية، الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، خلال زيارته فرع منطقة مكة المكرمة المحاجر والمواقع المخصصة لاستقبال المواشي والمختبرات بميناء جدة الإسلامي، كما التقى مدير فرع الوزارة في المنطقة المهندس سعيد جار الله الغامدي، ونائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي.

وفي التفاصيل، ناقش "البطشان" خلال اللقاء جاهزية القطاعات كافة لتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن، حسب الخطة التشغيلية والاستعدادية لموسم الحج.

وعقد وكيل وزارة الزراعة اجتماعًا، ضم كلاً من مدير الثروة الحيوانية، والمشرف الفني على فرق الحج البيطرية الدكتور عبدالمانع الخيبري، ومدير ميناء جدة الإسلامي الدكتور عبدالرحمن الزهراني، ومدير محجر الخمرة الدكتور حامد الحربي، ومدير البيئة رئيس مكافحة نواقل الأمراض بالفرع تركي بن عالي الحميدي. وناقش الاجتماع جاهزية الخطط البيطرية والمحجرية، وأعمال مكافحة نواقل الأمراض التي أُعدت لموسم الحج.

وحث "البطشان" خلال جولته الميدانية على فِرق الحج البيطرية جميع العاملين بالفرع على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به الوزارة، وسعيها للعمل على توفير خدمات الثروة الحيوانية كافة بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة. مثمنًا بذلك جهود القائمين في الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.