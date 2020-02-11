مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7895.64 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.6 مليار ريال لأكثر من 130 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 76.29 نقطة ليقفل عند مستوى 7895.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 على تراجع.



وكانت أسهم شركات دور، وأسمنت حائل، ونماء للكيماويات، وساسكو، وأسمنت الجوف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات زين السعودية، وميدغلف للتأمين، وكهرباء السعودية، وشاكر، متلايف إيه أي جي العربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.92%.



وكانت أسهم شركات زين السعودية، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، واس تي سي، وأرامكو السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 638.26 نقطة ليقفل عند مستوى 7865.70 نقطة، وبتداولات تجاوزت 21 ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1244 صفقة.