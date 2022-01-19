الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن: لم ننفذ أي مهام جوية بمديرية "زبيد" في محافظة الحديدة

أكد أن أقرب مهمة جوية لموقع الادعاء تبعد مسافة 88 كم عن مدينة "زبيد"

أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أنه لم ينفذ أي مهام جوية بمديرية "زبيد" في محافظة الحديدة بتاريخ 26/ 7/ 2018، وأن أقرب مهمة جوية لموقع الادعاء تبعد مسافة 88 كم عن مدينة "زبيد".

واستعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، صورة فضائية تبين موقع الهدفين العسكريين في مديرية "التحيتا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، اليوم الأربعاء.

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19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443 04:34 PM

أكد أن أقرب مهمة جوية لموقع الادعاء تبعد مسافة 88 كم عن مدينة "زبيد"

الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن: لم ننفذ أي مهام جوية بمديرية "زبيد" في محافظة الحديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أنه لم ينفذ أي مهام جوية بمديرية "زبيد" في محافظة الحديدة بتاريخ 26/ 7/ 2018، وأن أقرب مهمة جوية لموقع الادعاء تبعد مسافة 88 كم عن مدينة "زبيد".

واستعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، صورة فضائية تبين موقع الهدفين العسكريين في مديرية "التحيتا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، اليوم الأربعاء.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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