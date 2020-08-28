كورونا يلاحق ضحاياه بالولايات المتحدة ويسجل 46,830 إصابة جديدة

1,167 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,830 إصابة مؤكدة و1,167 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,845,876 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 180,165 حالة وفاة.