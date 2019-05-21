في صور معبرة لفتها مشاعر أبوية.. شاهد نائب أمير جازان يتوسط إفطار أبناء الشهداء والمصابين

نوه بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية في الحد الجنوبي

شارك الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، أبناء وذوي شهداء الواجب والمصابين الإفطار الجماعي، الذي أقامه تكريماً لهم بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وأعرب عن سعادته بمشاركته الإفطار الجماعي مع أبناء الشهداء والمصابين، منوهاً بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكداً أن ما يقومون به هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة والشعب كافة.

وثمن نائب أمير منطقة جازان ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من اهتمام ورعاية بأبناء شهداء الواجب والمصابين، سائلاً الله عز وجل أن ينصر جنودنا الأبطال، ويتغمد الشهداء بواسع رحمته وغفرانه، ويمن بالشفاء على المصابين.

حضر حفل الإفطار وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ, ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية رياض بن محمد الشيخ, ومحافظو المحافظات, ومديرو القطاعات الأمنية.