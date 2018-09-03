محافظ جدة يُهنئ العقيد الزهراني عقب تعيينه مديرًا للدفاع المدني بالمحافظة

دعاه إلى تكثيف الجهود للرقي بالخدمات المقدمة للمواطن

هنأ محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مدير الدفاع المدني بالمحافظة المعين حديثًا العقيد دكتور عبدالعزيز الزهراني، كما حثّه على الاهتمام بكل ما يتعلق بأعمال واختصاصات الدفاع المدني بالمحافظة داعيًا إياه إلى تكثيف الجهود للرقي بالخدمات المقدمة للمواطن، متمنيًا له التوفيق فيما كٌلّف به لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانب آخر أعرب العقيد الزهراني عن شكره لسمو محافظ جدة، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما بوسعه في خدمة جدة وأهلها عبر الدفاع المدني ووفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وكان محافظ جدة قد استقبل بمكتبه اليوم الاثنين مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة السابق العقيد دكتور طلال بديوي والمدير المعين حديثًا العقيد دكتور عبدالعزيز الزهراني.