مواطنون بحائل: منح تصاريح التخفيضات التجارية يتنافى مع احترازات "كورونا"

طالبوا إيقاف تلك التراخيص لضمان عدم تجمع بشري

أكد عدد من المواطنين بمنطقة حائل، أن استمرار المولات والمحلات التجارية بكافة أنشطتها، بعرض تخفيضات على منتجاتهم يتنافى مع منع التجمعات للاحترازات من كورونا.

وأشار المواطنون أن معظم العاملين في المحلات التجارية المتخصصة هم من الأجانب وقد يكونون خالطوا أبناء جنسيتهم خارج العمل، ممن قدموا للتو من بلدانهم التي ظهر فيها الفيروس.

واعتبروا أن عدم إيقاف وزارة التجارة لتلك التخفيضات هذه الأيام قد يكون أحد أسباب انتقال الفيروس مطالبين إياها بالعمل على إيقاف منح المولات أو المحلات التجارية تصريحاً لوجود تجار همهم الكسب المادي لو على حساب صحة الآخرين، وقد يكون بعض أولئك التجار أجانب لا يهمهم مصلحة البلد بقدر ما يهمهم الكسب المادي من أبنائه.

وأضافوا أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية والمضللة، فالأجدر بها في الوقت الراهن إيقاف تلك التراخيص، لضمان عدم تجمع بشري في محل واحد بوقت واحد، وقد يزدحم المحل التجاري في العملاء، مما يتنافى مع ما وجهت به وزارة الصحة ووزارة الداخلية من تعليق لجميع الأنشطة والمناسبات التي يظهر بها تجمع قد يزيد على 50 شخصاً.

يُذكر أن عدد تراخيص التخفيضات التي منحتها وزارة التجارة في العام الماضي 2019 تجاوزت حاجز 98 ألف ترخيص.