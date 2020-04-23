اليونان تمدد إجراءات عزل "العدو الماكر"

تخفيفها بالتدريج في مايو ويونيو

مددت اليونان اليوم (الخميس)، إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا لمدة أسبوع آخر حتى الرابع من مايو المقبل.

وبيّن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس، في مؤتمر صحفي، أن الهدف من إجراءات العزل ليس البقاء في المنزل، وإنما استعادة الحياة واستعادة أسلوب الحياة الذي حرم منه الناس مؤقتًا بسبب هذا العدو الماكر الخفي، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف "بيتاس" أن أي تخفيف للإجراءات سيكون تدريجيًا خلال مايو ويونيو.

وفرضت السلطات اليونانية إغلاقًا شاملاً للحياة العامة من منتصف مارس الماضي لوقف الوباء، وسجلت البلاد معدلات إصابة أقل بكثير من العديد من الدول الأوروبية الأخرى.

وبحلول مساء أمس، سجلت اليونان 2408 حالات إصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا و121 حالة وفاة.