"صحة تبوك" تُكَرّم موظفيها الحاصلين على جائزة "مشكور"

نظير جهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين

كرّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الموظفين الحاصلين على جائزة "مشكور" لشهريْ محرم وصفر لعام 1441هـ؛ نظير جهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية.

وقال مدير إدارة تجربة المريض بـ"صحة تبوك" محمد بن عواد العطوي: إن جائزة "مشكور" تأتي كل شهرين، وتهدف إلى تحفيز مقدّمي الخدمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وبث روح التنافس بين العاملين.

وقدّم "العطوي" شكره وتقديره للحاصلين على الجائزة لمجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية بالمنطقة، وتميزهم في الخدمة؛ سائلًا الله أن يبارك في جهودهم.

والمُكَرّمون هم الأخصائي عبدالعزيز موسى الشمري برنامج موعد بمستشفى تيماء العام، والقابلة فامعة إسماعيل قسم الولادة بمستشفى الملك فهد التخصصي، والدكتور مرون الجندي مستشفى ريادة للصحة النفسية، والممرض علي جابر السناني عيادة الطوارئ والأمراض بمركز صحي الضويحي بأملج، والممرضة حصة بخيت العوفي قسم تجربة المريض بمستشفى الملك فهد التخصصي، والممرضة ود منصور أحمد قسم الطوارئ بمستشفى الحوراء بأملج، والممرضة بشرى سليم العطوي عيادة الفرز البصري بالطوارئ مستشفى الولادة والأطفال، والممرضة عيدة سالم المسعودي قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك خالد.