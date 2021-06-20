"الوطني للأرصاد" ينبه إلى هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتستمر إلى 8 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 11:14 AM

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتستمر إلى 8 مساءً

"الوطني للأرصاد" ينبه إلى هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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