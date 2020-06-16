خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بملك المغرب

اطمأن فيه على صحته

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، اطمأن فيه على صحته.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين لجلالة الملك محمد السادس موفور الصحة والسلامة.

وقد عبّر جلالة ملك المملكة المغربية، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، واطمئنانه على صحته.

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16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 10:26 PM

اطمأن فيه على صحته

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بملك المغرب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، اطمأن فيه على صحته.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين لجلالة الملك محمد السادس موفور الصحة والسلامة.

وقد عبّر جلالة ملك المملكة المغربية، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، واطمئنانه على صحته.

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