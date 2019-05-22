استشاري ينصح بقيلولة الـ"90 دقيقة" في رمضان: فوائدها كثيرة

قال: كفيلة بأن تُدخل الإنسان في مراحل النوم كاملة.. تنشط الجسم

نصح استشاري الأمراض الصدرية والنوم الدكتور لؤي الحسيني أن يحصل الصائمون على قيلولة ساعة ونصف في نهار رمضان؛ وذلك حال كان نومهم ليلاً أقل من 6 ساعات.

وأضاف أن 90 دقيقة كفيلة بأن تُدخل الإنسان في مراحل النوم كاملة (الأولى والثانية والنوم العميق والحلم) ثم الاستيقاظ نشيطاً لفترة 6 ساعات بعد الاستيقاظ.

وتابع الحسيني في برنامج "صباح العربية": في المقابل، يجب أن يحصل الإنسان على الأقل على نوم 6 إلى 7 ساعات خلال الليل في شهر رمضان مع أخذ قيلولة من 20-30 دقيقة في نهار رمضان خلال الفترة من 2-4 عصراً، وهي كفيلة بمنح الإنسان نشاطاً مؤقتاً من ساعتين إلى 3 ساعات.