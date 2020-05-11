{فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ} ليست الأم الوالدة.. فما المقصود بها؟

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية التاسعة من سورة القارعة يقول الله تبارك وتعالى: {وأما من خفت موازينه فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ}، أي رأسه هاوية بالنار، وقيل أمه هي نفسها الهاوية، وهي درك من دركات النار سميت أمه؛ لأنها تؤويه لا مأوى له غيرها، نسأل الله العافية منها، وليس معنى الأم كما يتبادر ومعروف.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.