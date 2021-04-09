جامعة الطائف تحتفل بطلابها وطالباتها خريجي الدفعة 17 افتراضياً

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة

احتفلت جامعة الطائف مساء أمس الخميس بخريجي وخريجات الدفعة 17 افتراضياً.



وتخلل فقرات الحفل كلمة لرئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، هنأ فيها الخريجين وأولياء أمورهم.



وأعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط عن خريجي وخريجات العام الحالي الذين بلغ عددهم 16416 طالباً وطالبة في المراحل التالية:



مرحلة الماجستير: 640 طالباً وطالبة

مرحلة البكالوريوس: 14207 طلاب

مرحلة الدبلوم: 1569 طالباً وطالبة



وألقيت كلمة الخريجين والخريجات عبر قصة رواها الخريجون عن كلياتهم وتخصصاتهم من قلب الجامعة.



وتبع ذلك أداء القسم افتراضياً لطلاب وطالبات كلية الطب، ثم أوبريت التخرج للعام الحالي.



أما عن متفوقي الجامعة فقد جاؤوا على النحو التالي:



أوائل الطلبة للعام الدراسي 1441-1442هـ



أوائل مرحلة الماجستير :

ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻠﻮﻓﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺜﺒﻴﺘﻲ

ﻋﺒﻴﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺍﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ

أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ ﺧﻠﻴﻞ

ﻣﺎﺟﺪ ﺧﻤﻴﺲ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺬﻳﻔﻲ

ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻮﺳﺎﻭﻯ

ﻫﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺠﻠﺪ

أﻧﺲ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ

ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ﺻﺪﻳﻖ

ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲ

ﺳﻌﻮﺩ ﺳﻌﺪ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺭﺛﻲ

ﻧﺎﻳﻒ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻝ ﺩﺍﺷﻞ

ﻣﻠﻔﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺤﺎﺭﺛﻲ

ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺭﻭﻳﺒﺢ ﺑﻦ ﺭﺍﺑﺢ ﺍﻟﺴﻠﻤﻰ

عبدالهادي عبدالرحيم عمر المالكي

عادل عازب يحيى المالكي

عبدالله طاهر صالح عشماوي

عابد جميل مقبول السفياني

ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻮﺽ ﺍﻻﺳﻤﺮﻱ

ﻧﻮﺍﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻗﺒﺎﻉ

ﺃﻧﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺰﻱ

ﺣﺎﺗﻢ ﻣﻄﺮ ﺑﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲ

فيصل راشد سفر الزهراني

جميل عوض الله شامي الجعيد

ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲ

ﻧﺴﻴﺒﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ

ﻭﻓﺎﺀ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﺼﻴﻤﻲ

ﺍﺳﻴﻞ ﺍﺳﺎﻣﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻨﺠﺮ

ﻣﻨﺎﻝ ﺑﻨﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺼﻴﻤﻲ

ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﺴﻔﺮ ﻓﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺜﺎﻣﻲ

ﻫﺪﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

ﻟﻮﻟﻮه ﻓﻬﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺤﺎﺭﺛﻲ

ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﻧﻲ

ﺭﻳﻢ ﻋﻴﻀﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﻓﻲ

ﻧﻮﺭﻩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ

ﺗﻬﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﻄﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ

ﺍﺻﺎﻟﻪ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻌﺘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻮﻳﺮﻗﻲ

ﻧﻬﻰ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺤﻲ

ﻣﺮﻓﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

ﺭﻏﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺮﺿﻲ ﺍﻟﺤﻤﻴﺎﻧﻲ

ﺧﻮﻟﻪ ﻋﻴﻈﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﻁ

ﺍﻓﻨﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻲ

ﻧﻮﺭﻳﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ

ﺍﻓﻨﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻮﺍﻁ

ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﻮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺒﺪﻱ

ﻣﺮﻳﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ

ﻋﻬﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺮﺿﻲ ﺍﻟﺤﻤﻴﺎﻧﻲ

ﺑﺸﺎﺋﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻭﻱ

ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺭﺍﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻭﻳﻠﻲ

ﺧﻠﻮﺩ ﻏﺪﻳﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ

ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲ

ﺳﻤﺎﺡ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﺾ

ﺷﺬﻯ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ

ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﺤﺎﺭﺛﻲ

ﻋﺒﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺴﻴﺮﻱ

ﻧﺎﺩﻳﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﻌﻴﺾ ﺍﻟﻤﻄﻴﺮﻱ

ﺯﻫﺮﻩ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻴﻀﻪ ﺍﻟﺤﺎﺭﺛﻲ

ﻓﺮﺡ ﺭﺍﺷﺪ ﺑﺨﻴﺖ ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻱ

ﺧﻮﻟﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺛﻲ

ﻧﻮﻑ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﻮﻳﺾ ﺍﻟﺠﻌﻴﺪ

ﺭﻫﻒ ﻋﺒﺪﺍﻻﻟﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻌﻮﻓﻲ

ﺍﺳﺮﺍﺀ ﻋﺎﺩﻝ ﺳﻌﺪ ﻓﺘﻪ

حياة محمد أحمد القرشي

مشاعل يحيى سليمان الثبيتي



أوائل مرحلة البكالوريوس:

رنيم مشهور محمد عرب

افنان مسفر القرني

ربى عبدالله سعيد الغامدي

لمى جارالله خلف الثبيتي

افراح جابر عبدالله النمري

اروى عبدالله عبيد العمري الحربي

اشواق مبارك عايض الحارثي

فاطمة حسن علي ال خليف

رغد عبدالعزيز حصان الأسمري

خلود سعيد مرسي عبداللطيف

سامر عالي عوض السالمي

اروى حاتم عبدالله الحصيني

شهد محمد أحمد باسبع

عمار عادل رشيد قاسم

خوله صالح عطيه الزهراني

نوره سعد محمد الغامدي

عايض جمعان سلطان البقمي

هند إبراهيم عبدالعزيز الحجي

الجوهرة عبدالرحمن ال رشيد



مرحلة الدبلوم

مها علي ميس الشهراني



دبلوم حاضنات الأطفال

لمى حامد جرادان الحارثي