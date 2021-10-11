"الرشيد": استراتيجية الاستثمار خريطة طريق لتنمية مستدامة رسمها ولي العهد بهمته

أشاد بمتانة وقوة الاقتصاد السعودي وتنوع مصادره والدعم الكبير من القيادة الرشيدة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله- للاستراتيجية الوطنية للاستثمار يعد خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة التي تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مبينًا أن إطلاق هذه الاستراتيجية جاء بتوقيت مهم مع تعافي الاقتصاد العالمي بعد عودة الحياة لطبيعتها للمملكة التي تمتلك كل المقومات للريادة وتعد محط أنظار العالم.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح لـ "الرشيد" بمناسبة إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله، اليوم الاثنين 5 ربيع الأول 1443هـ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال "الرشيد" إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستُسهم بمشيئة الله تعالى في نمو الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره الذي هو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن فتح الآفاق أمام المستثمرين يُشكّل عنصرًا مهمًا وخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تعد محركًا أسياسيًا للاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس شركة "إتقان" أن المملكة تشهد اليوم تطورًا كبيرًا على الأصعدة كافة، في ظل ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة دؤوبة من سمو ولي عهده الأمين، لافتًا إلى أن تلك الجهود أثمرت ولله الحمد في تطور ونماء في جميع المجالات حتى أصبحت المملكة اليوم تنافس الدول المتقدمة.

وفي ختام تصريحه، رفع "الرشيد" الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله- على دعمهم غير المحدود للقطاع العقاري خاصة وجميع القطاعات التي نتج عنه تحقيق انتعاش السوق العقاري وغيرها من القطاعات على الرغم من الجائحة العالمية، سائلاً الله أن يحفظ الوطن والقيادة من كل سوء ومكروه وإلى مزيدٍ من التقدم والتطور والنماء لمملكتنا الحبيبة.