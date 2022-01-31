الأمين العام الندوة العالمية يناقش أوجه التعاون مع مفتي إثيوبيا

استعرض مسيرة العمل الدعوي في إفريقيا

استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي في مكتبه بالرياض، وفداً رفيع المستوى من جمهورية اثيوبيا ترأسه مفتيها العام الشيخ حاجي عمر إدريس رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، واستعرض اللقاء مسيرة العمل الدعوي في إفريقيا، وناقش أوجه التعاون المشترك بين الندوة والمؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية.

ونوه الأمين العام للندوة بجهود المؤسسات التي ينتسب إليها الضيوف، مشيراً إلى أن الندوة لن تألو جهداً في دعم البرامج والمشروعات خاصة ما يخدم البرامج الشبابية بشكل مباشر.

وبدوره ثمن الوفد الزائر ما تقوم به الندوة العالمية من برامج وأنشطة تستهدف الشباب علمياً واجتماعياً وتنمويًا وأشادوا بجهودها الإنسانية البارزة في قارة إفريقيا، وعملها الدؤوب والمحوري الذي يصب في صالح مجتمعاتها وشبابها.